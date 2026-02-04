Milano-Cortina le divise olimpiche più glamour

Le divise olimpiche più glamour Le divise delle atlete e degli atleti di Milano-Cortina 2026 stanno già facendo parlare. Non sono più solo abbigliamento tecnico, ma anche un elemento di stile. Le aziende coinvolte puntano su design curati e dettagli di tendenza, trasformando le uniformi in veri e propri capi di moda. La moda e lo sport si mescolano, e questa volta l’attenzione non è solo sulle performance, ma anche sull’immagine. La prima fase delle presentazioni ha suscitato curiosità e interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Le Olim

AGI - Dimenticate il vecchio concetto di "tuta sportiva". Se pensavate che le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 (in scena dal 6 al 22 febbraio) fossero solo una questione di cronometri e adrenalina, preparatevi a ricredervi. Con il design italiano a fare da padrone di casa, i Giochi si preannunciano come una sfilata a cielo aperto dove il confine tra podio e passerella non è mai stato così sottile. Mentre gli atleti affilano le lamine, i grandi brand, da Armani a Moncler, passando per Ralph Lauren, hanno già vinto la loro medaglia d'oro in stile. Ecco i kit nazionali più chic che vedremo sfrecciare sulle piste e che sono già entrati nei nuovi fashion trend. 🔗 Leggi su Agi.it

Le divise olimpiche non sono solo vestiti, ma simboli che raccontano chi siamo come nazione.

