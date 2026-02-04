Meteo Latina e Lazio | è ancora allerta Attenzione sulla provincia pontina

Un’ondata di maltempo colpisce ancora la provincia di Latina. La protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta, questa volta concentrata soprattutto sulla zona meridionale e sulla provincia stessa. La pioggia continua a cadere senza sosta, creando disagi e preoccupazioni tra i cittadini.

Ancora maltempo nella provincia di Latina, come anche nel resto del Lazio. Una nuova allerta è stata emanata oggi, 4 febbraio, dalla protezione civile regionale con particolare attenzione sull’area meridionale e sulla provincia di Latina (come si vede dalla foto in basso).Dopo una breve tregua.🔗 Leggi su Latinatoday.it

