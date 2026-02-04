Martina Franca FI | Aumento vertiginoso della Tari e servizio inefficiente di raccolta differenziata nell’agro

A Martina Franca, i cittadini si lamentano per l’aumento della Tari e per il peggioramento del servizio di raccolta differenziata. Dal 2022, il costo della tassa è salito di oltre il 35%, con un aumento del 20% nel canone per il nuovo appalto di igiene urbana. Tuttavia, gli utenti segnalano che il servizio non è migliorato, anzi, è peggiorato su più fronti. La situazione crea malcontento tra chi deve pagare di più senza vedere benefici concreti.

Il segretario cittadino e consigliere comunale di Forza Italia, Michele Marraffa, irrompe così nella questione di strettissima attualità, relativa alla gestione del nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, entrato in vigore il 1° febbraio scorso sia in città che nell'agro: " Sono tante le criticità che gli stessi cittadini ci pongono quotidianamente all'attenzione e sulle quali siamo estremamente vigili, dalla sanità alla sicurezza fino all'ultima piaga degli allagamenti che ormai puntualmente, dopo ogni pioggia si verificano in alcuni snodi cruciali della viabilità cittadina, da corso dei Mille all'incrocio con via Mottola, ma in questi ultimi giorni un problema spicca sugli altri per attualità e gravità, quello della raccolta rifiuti.

