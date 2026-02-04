Mafia giovani e responsabilità

I giovani dell’istituto dei Salesiani di Firenze hanno riflettuto ieri mattina sulla mafia, un tema che sembra lontano, ma che in realtà riguarda tutti. In una sala piena di silenzio e attenzione, hanno ascoltato storie e analisi, consapevoli che il problema non è solo di cronaca, ma di responsabilità quotidiana.

Firenze, 4 febbraio 2026 – Rigoroso silenzio e attenzione costante. È così che ieri mattina, nella Sala S di via del Ghirlandaio, gli studenti dell’istituto dei Salesiani hanno affrontato un tema che non appartiene solo ai libri di storia o alle pagine di cronaca giudiziaria, ma alla vita quotidiana: la mafia e i suoi molteplici volti. Un incontro aperto con l’intervento dell’avvocato Piermario De Santo, che ha guidato i ragazzi in un percorso chiaro e rigoroso tra le mafie, i reati tipici e quello che ha definito l’“atteggiamento mafioso”. L’excursus storico ha permesso agli studenti di capire come il fenomeno non sia immobile, ma capace di adattarsi ai tempi, ai linguaggi e ai contesti sociali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

