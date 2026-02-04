Lotto punta 15 euro su un terno e ne vince 67mila

La prima estrazione del Lotto di febbraio porta fortuna in regione. Un giocatore ha puntato 15 euro su un terno e ha vinto 67.500 euro. Un risultato sorprendente, che dimostra come una semplice giocata possa cambiare la giornata.

Puntando 15 euro su un terno ne ha vinti 67.500. Così la prima estrazione del Lotto del mese di febbraio ha premiato la nostra regione. La vincita è stata infatti registrata sul litorale laziale, e più nello specifico ad Anzio.Con il concorso di ieri, martedì 3 febbraio, come riporta Agipronews.🔗 Leggi su Latinatoday.it

