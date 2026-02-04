Da settimane, i paesi dell’Unione europea sono bloccati su come aiutare Kyiv con i prestiti. Le discussioni si sono prolungate, e ancora non c’è un accordo chiaro. Mentre la situazione in Ucraina resta tesa, l’UE fatica a trovare una soluzione rapida per sostenere il governo di Kyiv.

L’ossessione della Francia per la “preferenza europea” sta ostacolando il sostegno all'Ucraina, ma anche il rafforzamento della difesa dell’Ue di fronte alla doppia minaccia della Russia e degli Stati Uniti L'Ue si è rimessa ad andare lenta e in ordine sparso sull'Ucraina. Le occasioni mancate Bruxelles. Gli stati membri dell’Unione europea da un mese e mezzo sono impantanati in un dibattito sulla possibilità di imporre il “Buy european” all’Ucraina nell’ambito del prestito da 90 miliardi di euro che è stato deciso a dicembre per permettere a Kyiv di continuare a difendersi. Un accordo sui testi legislativi è atteso per questa settimana, ma i ventisette stanno accumulando un pericoloso ritardo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’ossessione del “buy european” che rallenta il prestito a Kyiv

Approfondimenti su Kyiv Prestito

L’attenzione dell’opinione pubblica e dei media si focalizza sulla gestione europea del conflitto in Ucraina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Kyiv Prestito

Argomenti discussi: L’ossessione del buy european che rallenta il prestito a Kyiv.

L'ossessione del buy european che rallenta il prestito a KyivL’ossessione della Francia per la preferenza europea sta ostacolando il sostegno all'Ucraina, ma anche il rafforzamento della difesa dell’Ue di fronte alla doppia minaccia della Russia e degli Stati ... ilfoglio.it

A Kyiv, l'organizzazione benefica internazionale World Central Kitchen gestisce dal 15 gennaio una rete di cosiddette "stazioni bograch", ovvero punti di distribuzione di cibo caldo per i residenti della città. Nonostante le interruzioni di corrente e riscaldamento - facebook.com facebook