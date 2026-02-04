Domani mattina, il cielo si presenta movimentato. Il Sole in Acquario spinge verso novità e cambiamenti, mentre la Luna in Gemelli favorisce le chiacchiere e le emozioni leggere. La giornata si preannuncia intensa e ricca di momenti da vivere in modo diretto.

La giornata di domani si apre sotto un cielo dinamico e stimolante. Il Sole in Acquario continua a spingere verso il cambiamento e l'innovazione, mentre la Luna in Gemelli rende le emozioni più leggere e la comunicazione centrale. È un giovedì ideale per confrontarsi, chiarire e fare scelte rapide, ma serve attenzione a non disperdere energie. Transiti astrali del giorno. Sole e Mercurio in Acquario favoriscono idee originali, contatti e soluzioni fuori dagli schemi. Luna in Gemelli accentua curiosità, movimento e bisogno di dialogo. Venere in Capricorno riporta concretezza nei sentimenti e nelle questioni economiche.

© Dayitalianews.com - L’oroscopo di domani 5 febbraio 2026: le previsioni, il segno fortunato della giornata

