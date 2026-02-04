live nation ha acquisito il gruppo forumnet

Live Nation ha annunciato di aver acquistato il Gruppo ForumNet, uno dei principali gestori di venue in Italia. L’accordo con Bastogi Spa punta a rafforzare la presenza della multinazionale nel settore dell’intrattenimento dal vivo nel nostro Paese.

Live Nation ha firmato un accordo per l’ acquisizione del Gruppo ForumNet, uno dei principali operatori di venue in Italia, da Bastogi Spa, rafforzando il proprio impegno a investire nel dinamico ecosistema dell’ intrattenimento dal vivo italiano. Fulcro dell’operazione è l’ Unipol Forum, una delle arene più iconiche del Paese per musica e sport che, dalla sua inaugurazione nel 1990, accoglie ogni anno circa 2 milioni di spettatori e ha ospitato superstar internazionali e grandi protagonisti della musica italiana come Vasco Rossi, Cesare Cremonini, Tiziano Ferro e Marco Mengoni. Oltre alla musica, l’Unipol Forum è la casa dell’ Olimpia Milano di basket e ospiterà le competizioni di pattinaggio di figura e short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it

