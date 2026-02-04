L' evento Hacking World Heritage - 48 ore di idee per l' UNESCO a Padova
Venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026, l’Agorà del Centro Culturale AltinateSan Gaetano si trasformerà nel cuore di un evento innovativo. Si terrà “Hacking World Heritage - 48 ore di idee per l’UNESCO a Padova”, una maratona dedicata alla creazione di progetti per il percorso Visioni Comuni. Centinaia di partecipanti si riuniranno per due giorni di brainstorming intenso, con l’obiettivo di trovare soluzioni originali e praticabili per valorizzare il patrimonio mondiale a livello locale.
