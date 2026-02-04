Molti capi indossati nei film sono entrati nelle nostre vite. Dai Ray-Ban di Top Gun ai giubbotti in pelle di Matrix, quei dettagli vestimentari sono passati dalla scena allo stile quotidiano. La moda cinematografica ha spesso influenzato le tendenze di tutti i giorni, portando sul nostro guardaroba pezzi che sembravano solo finzione.

Dai Ray-Ban di Top Gun ai giubbotti in pelle di Matrix, spesso la moda che si è vista nel cinema poi è diventata di moda I film hanno la capacità di rendere istantaneamente popolari posti, personaggi o modi di dire, ma hanno anche un’influenza enorme sulla moda. In questi mesi è successo in Brasile con la maglietta gialla indossata dal protagonista del film L’agente segreto, diventata un simbolo per i progressisti, e un paio d’anni fa con quella grigia vista in Challengers su Zendaya e Josh O’Connor, con scritto sopra I Told Ya (“Te l’avevo detto”). Ci sono moltissimi casi in cui gli abiti o gli accessori nei film hanno segnato in maniera molto netta le mode del momento: in altri è più difficile stabilire una correlazione diretta, ma la loro influenza si percepisce comunque. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le cose che abbiamo indossato per via dei film

