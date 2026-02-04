L' annuncio di Santangelo | Dopo la riforma saranno 200 i comuni montani abruzzesi
Santangelo annuncia che, dopo le modifiche, in Abruzzo saranno 200 i comuni montani. La proposta di nuova classificazione è stata approvata dal coordinamento montagna della Conferenza delle Regioni, dopo un lungo confronto tra le Regioni e il ministro Roberto Calderoli. Ora si attende l’ufficialità del nuovo elenco.
Il coordinamento montagna della Conferenza delle Regioni ha approvato la proposta di nuova classificazione per i comuni montani, dopo un intenso confronto fra le Regioni e il ministro Roberto Calderoli. Per l’Abruzzo la nuova geografia dei comuni montani conta 200 comuni a fronte dei 227 che.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Comuni montani solo sopra i 600 metri. Rivolta dei sindaci del comuni montani: “Ci tolgono risorse”
La riforma Calderoli che taglia i comuni montani: nel Vco 5 i paesi esclusi
La riforma Calderoli sulle aree montane potrebbe ridisegnare il panorama dei comuni italiani, escludendo circa mille paesi dall’elenco ufficiale.
