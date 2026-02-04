L' annuncio di Santangelo | Dopo la riforma saranno 200 i comuni montani abruzzesi

Santangelo annuncia che, dopo le modifiche, in Abruzzo saranno 200 i comuni montani. La proposta di nuova classificazione è stata approvata dal coordinamento montagna della Conferenza delle Regioni, dopo un lungo confronto tra le Regioni e il ministro Roberto Calderoli. Ora si attende l’ufficialità del nuovo elenco.

