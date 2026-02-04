la spezia perquisizioni della digos dopo gli scontri tra antifascisti e blocco studentesco

La Spezia questa mattina ha visto una serie di perquisizioni della Digos. Gli agenti hanno cercato di raccogliere prove legate a una rissa tra antifascisti e militanti di Blocco studentesco, avvenuta a Genova un mese fa. Tredici persone sono state denunciate, tra cui alcuni giovani coinvolti nella lite scoppiata nel centro storico. Le indagini continuano per chiarire tutto l’accaduto.

La Spezia, 4 febbraio 2026 – Tredici persone, tra antifascisti genovesi e militanti di Blocco studentesco (formazione giovanile di estrema destra vicina a Casapound) sono state denunciate dalla Digos per una rissa che si è verificata la notte del 4 gennaio in centro storico a Genova. I due gruppi si sarebbero affrontati in strada a colpi di cinture e caschi. All'alba i poliziotti della Digos hanno eseguito numerose perquisizioni tra Genova e La Spezia e sequestrato cellulari e indumenti per trovare riscontri rispetto ai riconoscimenti di quanti hanno partecipato alla rissa. Ad essere denunciati sono sette antifascisti appartenenti al gruppo Oregina Antifascista e sei militanti di Blocco studentesco, di cui uno genovese e cinque spezzini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

