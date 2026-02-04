La senatrice Vincenza Rando parla di Niscemi e si commuove in Aula | Nata lì non vi abbandoneremo

La senatrice Vincenza Rando si commuove in Aula parlando di Niscemi. Ricorda le difficoltà della sua città e assicura che non verrà mai abbandonata.

"Sono nata a Niscemi e conosco tutto della mia città, conosco le cittadine e i cittadini che hanno perso tutto ai quali mando l'abbraccio più grande del mondo per dire che non saranno mai abbandonati". Lo ha detto la senatrice Vincenza Rando commuovendosi in Aula al Senato intervenendo dopo l'informativa del ministro Nello Musumeci. "Niscemi è poesia, arte, musica, imprenditoria, terra coltivata da mani magiche, giovani che hanno deciso di restare"

