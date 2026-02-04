Juventus | rinnovo Vlahovic ancora possibile?
La Juventus sta monitorando da vicino le condizioni di Dusan Vlahovic, che si sta riprendendo dall’operazione al tendine dell’adduttore sinistro. Il bomber serbo sta facendo progressi e dovrebbe tornare in campo a metà marzo. Ora si fa anche più concreta l’ipotesi di un rinnovo, con i dirigenti pronti a valutare se continuare insieme anche oltre questa stagione.
Il ritorno di Dusan Vlahovic alla Juventus per la fase finale del recupero dall’operazione al tendine dell’adduttore sinistro ha riacceso i riflettori non solo sul suo rientro in campo (previsto a metà marzo, con progressi regolari e lavoro progressivo sull’erba), ma soprattutto sul suo futuro bianconero. Il contratto del centravanti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Vlahovic Juventus
Vlahovic Juve: rinnovo davvero possibile? C’è un fattore determinante, ecco a quale condizione il serbo potrebbe rimanere ancora in bianconero. La rivelazione
Vlahovic Juventus, possibile separazione a zero in estate: il rinnovo si fa sempre più complicato. Il motivo
JUVENTINO VEDE SEGNARE DI NUOVO VLAHOVIC
Ultime notizie su Vlahovic Juventus
Argomenti discussi: L’ultimo compleanno alla Juventus di Vlahovic: da febbraio può firmare con un altro club, gli scenari; Vlahovic-Juventus, cosa succede col contratto in scadenza: rinnovo lontano, il Milan non molla e sondaggi dalla Premier League; Yildiz-Juve, tutti i segreti del rinnovo: quando firma, lo stipendio, il mercato intorno a lui; Vlahovic apre al rinnovo con la Juventus: il retroscena sulla confidenza fatta a Spalletti.
Vlahovic, ancora possibile il rinnovo con la Juve? Solo ad una condizioneDusan Vlahovic potrebbe ancora legare il proprio futuro a quello della Juventus: come riportato da La Stampa, il centravanti classe 2000 della nazionale serba, in scadenza di contratto ... tuttojuve.com
Juve, e se Vlahovic restasse? Rinnovo ancora possibile, apertura confidata a SpallettiA nemmeno 24 ore di distanza dalla chiusura del mercato invernale, la Juventus ha ritrovato Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, classe 2000, come da. tuttomercatoweb.com
Il rinnovo di #Spalletti sta diventando un tema concreto: c’è piena sintonia con la #Juventus e la volontà comune di proseguire, ma senza trasformare la trattativa in una distrazione per la squadra. Sul mercato invernale, il tecnico era consapevole dei limit x.com
Dusan è tornato: il serbo alla Continassa per riprendersi l'attacco della Juve e apre a sorpresa al rinnovo grazie al feeling con Spalletti. #Vlahovic #Juve #Spalletti #Continassa #juventusnews24 - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.