Juventus | rinnovo Vlahovic ancora possibile?

La Juventus sta monitorando da vicino le condizioni di Dusan Vlahovic, che si sta riprendendo dall’operazione al tendine dell’adduttore sinistro. Il bomber serbo sta facendo progressi e dovrebbe tornare in campo a metà marzo. Ora si fa anche più concreta l’ipotesi di un rinnovo, con i dirigenti pronti a valutare se continuare insieme anche oltre questa stagione.

