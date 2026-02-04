Il primo Slam dell’anno si è concluso con una vittoria di Carlos Alcaraz, che ha battuto Jannik Sinner in finale a Melbourne. L’italiano, che aveva vinto gli ultimi due Australian Open, si è dovuto arrendere al talento dello spagnolo, nuovo re degli Australian Open. Sinner aveva già alzato il trofeo nel 2024 e nel 2025, superando Djokovic, ma questa volta non ce l’ha fatta. Ora, si chiede cosa gli manchi per tornare al massimo livello e sfidare ancora Alcaraz.

Si è chiuso con il trionfo di Carlos Alcaraz il primo Slam della stagione. Agli Australian Open, lo spagnolo numero uno del mondo ha interrotto il dominio di Jannik Sinner, che a Melbourne aveva alzato il trofeo nel 2024 e nel 2025, superando in entrambe le occasioni Novak Djokovic in finale. Per l’azzurro, invece, il cammino si è fermato in semifinale proprio contro il serbo, in una partita che ha lasciato qualche interrogativo sulla sua prestazione. Dubbi condivisi anche da Riccardo Piatti, ex allenatore sia di Sinner sia di Djokovic, che ha analizzato l’esito del torneo in un’intervista a L’Équipe. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinenr, Piatti lo avvisa: "Cosa gli manca per raggiungere Alcaraz"

