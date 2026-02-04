io sono farah anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026 su canale 5

Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek è pronta a regalarci nuovi colpi di scena. Nella settimana dal 9 al 13 febbraio, il serial andrà in onda in daytime su Canale 5. Torna anche l’appuntamento serale martedì 10 febbraio con episodi extra in prime time. Cosa accadrà la prossima settimana? Scopriamolo insieme. Io sono Farah, trame settimanali. Farah si sveglia a casa di Bahnam, e scopre che – da quel momento in poi – potrà trascorrere molto più tempo con suo figlio Kerim. Questa però non è la sola novità: ben presto la protagonista si accorge che le domestiche aggiungono dei farmaci al suo tè, e capisce così che l’uomo sta ancora cercando di averla sotto controllo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

La soap turca "Io sono Farah" torna su Canale 5 dal 2 al 6 febbraio 2026.

