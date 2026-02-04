Grazia Di Michele ricorda il suo debutto a Sanremo nel 1993. Con Rossana Casale salì sul palco tra i fischi per Renato Zero, arrivato quinto, e la puzza di frittura sui vestiti. Grazia aveva il vestito macchiato di mostarda, ma non si lasciò intimidire. La loro canzone “Gli amori diversi” portò il terzo posto, un risultato che non dimenticheranno facilmente.

Grazia Di Michele con Rossana Casale ha partecipato al Festival di Sanremo 1993 arrivando al terzo posto con la ballad “Gli amori diversi”. Ma l’arrivo sul palco del Teatro Ariston non è stato dei migliori perché le due cantautrici sono state accolte da alcuni fischi provenienti dalla platea. Lorella Cuccarini, che era co-conduttrice della serata con Pippo Baudo, ha cercato di frenare le proteste, ma anche il conduttore ha voluto stoppare le polemiche. Una vittoria inaspettata, come ha affermato la Di Michele stessa a “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo su Rai Uno: “Noi in realtà eravamo al ristorante, non avremmo mai immaginato di arrivare ai primi posti e quindi eravamo andate a mangiare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io e Rossana Casale balzate sul palco di Sanremo con i fischi per Renato Zero arrivato quinto, la puzza di frittura sui vestiti, io avevo il vestito macchiato di mostarda”: così Grazia Di Michele

