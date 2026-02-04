Innovazione all' ospedale Molinette di Torino | l' intelligenza artificiale aiuta a capire se il tumore è stato rimosso del tutto dal fegato

All’ospedale Molinette di Torino è arrivata una nuova tecnologia che utilizza l’intelligenza artificiale per verificare se un tumore del fegato è stato eliminato completamente. La novità permette ai medici di controllare con più precisione e sicurezza, evitando interventi invasivi. La tecnologia è entrata in uso nel 2026 e cambia il modo di affrontare alcuni tumori epatici.

All’ospedale Molinette di Torino è arrivata, nel 2026, una nuova tecnologia che aiuta i medici a curare alcuni tumori del fegato in modo più preciso e sicuro, senza ricorrere alla chirurgia tradizionale. Nel dipartimento di radiodiagnostica e radiologia interventistica, diretto dal professor.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

