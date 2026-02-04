Il web prende vita al Teatro Totò | risate assicurate

Questa sera il Teatro Totò di Napoli si riempie di persone in cerca di divertimento. La redazione più pazza del web ha scelto il teatro partenopeo per incontrare il suo pubblico e regalare momenti di pura allegria. Gli attori e i comici si preparano a far ridere con uno spettacolo che promette grande coinvolgimento e tante battute. La serata si presenta come un evento imperdibile per chi vuole staccare dalla routine e divertirsi in compagnia.

. La redazione più pazza del web arriva a Napoli. Il mondo dell'informazione precaria e dei clickbait diventa protagonista di Fakepage – Giornalisti disoccupati, lo spettacolo che per tre serate invade il Teatro Totò di Napoli. Dallo schermo al palco, la redazione più irriverente del web infatti, trasforma la cronaca in risate e riflessioni, portando il pubblico a scoprire i dietro le quinte di un giornalismo moderno tra paradossi e contraddizioni. Ettore Massa, Massimo Carrino, Giusy Freccia e Daniela Cenciotti in scena. I volti e le penne che hanno reso Fakepage un fenomeno social prendono vita davanti al pubblico: Ettore Massa, Massimo Carrino, Giusy Freccia e Daniela Cenciotti guidano lo spettacolo con ironia e ritmo serrato.

