Il sondaggio pubblicato oggi mette in evidenza un chiaro vantaggio del centrosinistra nelle prossime elezioni comunali di Pistoia. Secondo i dati, il centrosinistra si trova avanti di nove punti percentuali rispetto al centrodestra. Tuttavia, c’è un nome che continua a riscuotere consensi: quello di Celesti. La sua presenza nella corsa elettorale resta un elemento da tenere d’occhio, anche se il quadro generale sembra favorire i candidati di sinistra.

Pistoia, 4 febbraio 2026 – Centrosinistra in vantaggio sul centrodestra di nove punti percentuali nella corsa per l’elezione del prossimo sindaco di Pistoia. È questo l’esito di un sondaggio realizzato da Winpoll (commissionato da ’Scenari politici’ ) sul quadro politico pre elettorale nel comune capoluogo. Mille le interviste realizzate tra il 23 e il 29 gennaio, su un campione segmentato per sesso ed età. Un lavoro molto accurato, all’interno del quale salta subito all’occhio il dato sulle intenzioni di voto. «Di quale coalizione preferirebbe facesse parte il nuovo sindaco di Pistoia?», questa la domanda posta dai sondaggisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sondaggio sulle elezioni. Centrosinistra in netto vantaggio. Ma Celesti riscuote consensi

