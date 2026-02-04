Vincenzo Calafiore si è aperto come un ladro, senza più nascondersi. In un passo a sorpresa, il giornalista ha confessato di essere un ladro, parole che fanno scalpore e che segnano un punto di svolta nel suo racconto. La confessione arriva dopo anni di silenzio e mistero attorno al suo nome, lasciando tutti a chiedersi cosa si nasconda dietro questa rivelazione.

Vincenzo Calafiore 04 Febbraio 2026 Ora finalmente lo posso ammettere senza paura, di essere un ladro. Si! Sono il ladro di coriandoli. L’incubo perfetto di Mangiafuoco. Ogni notte salgo su in cielo con la mia astronave a remi la mia adorata e indispensabile “ Pegasus”. Mangiafuoco il temibile e insidioso affabulatore o meglio incantatore di serpenti, non mi fa paura perché non potrà mai raggiungermi e relegarmi dietro le quinti del suo penoso teatro di burattini e marionette. Non sono mai stato una marionetta, sognatore si, io vivo di sogni! I suoi Consiglieri, cioè Il Gatto e la Volpe che da villaggio in villaggio cercano di abbonire la sua immagine e nel mentre raccogliere informazioni se ci sono ancora in giro i “sognatori” i suoi nemici. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il Regno dell’Oltre

