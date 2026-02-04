Questa stagione fredda, il capo più desiderato in giro non è un maglione nuovo di zecca. Molti lo cercano tra le vecchie cose di famiglia, tra armadi di nonne e zie. È il pullover vintage, che torna di moda e si indossa con stile. Un ritorno che sorprende, ma che in realtà si basa sulla voglia di ritrovare pezzi autentici e duraturi.

N ella moda, si sa, nulla scompare davvero, tutto trova il modo di riemergere. In questa stagione fredda, ad esempio, il pullover più ricercato e sorprendentemente cool è da ricercare nell’armadio di nonne e zie. Il maglione a rombi donna, infatti, è pronto a tornare alla ribalta. Outfit di febbraio 2026: ispirazioni chic per look caldi, stratificati e sempre attuali X Uno dei capi simbolo del Novecento, dunque, attraversa oggi una seconda giovinezza. Pur rimanendo fedele al suo DNA, il golf dalla trama grafica si scopre inaspettatamente fresco e contemporaneo, versatile e sofisticato. Grazie ad accostamenti audaci e ad abbinamenti fuori dagli schemi, il maglione a rombi donna si appresta a conquistare fashioniste di ogni età e stile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il nuovo oggetto del desiderio fashion

Il pigiama in pile oversize, già diventato un best seller, rappresenta la scelta ideale per affrontare l'inverno.

