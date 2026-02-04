Il nodo della falda che insidia il quartiere | Facciamo una cisterna beneficio per tutti

A Borgo Santa Maria la terra si muove a causa di una falda sotterranea. La situazione ha portato alcuni residenti a subire danni nelle loro case. Ora si pensa a una soluzione: una cisterna che possa contenere l’acqua e ridurre il problema. La proposta divide i cittadini, ma molti sono d’accordo nel cercare un modo per risolvere il disagio. La questione resta aperta e si aspettano novità nelle prossime settimane.

A Borgo Santa Maria che la terra si muova a causa di una falda sotterranea non solo si sa, ma sono in parecchi ad averci rimesso personalmente. Chi ha i soldi ristruttura le fondamenta di casa, chi non ce li ha, i soldi, spera che non accada nulla di troppo grave. E’ per questo che girando per Borgo, in un rettangolo esteso tra le case popolari di via Monte Amiata e gli orti esterni ai condomini di via Monte Rosa, ieri era tutto un apparire di impalcature. In particolare era in pieno fermento il cantiere di via Monte Bianco con opere di consolidamento su un complesso da quattro o cinque palazzine e complessivi 105 alloggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

