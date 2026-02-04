Un blackout improvviso ha fatto scomparire milioni di follower dagli account social di Fabrizio Corona e di Falsissimo. In poche ore, i loro fan sono spariti nel nulla, lasciando senza parole chi seguiva da vicino le loro attività online. Ora si attende il conto preciso di questa perdita e le eventuali conseguenze.

C’è voluto un attimo per far scomparire i 4,5 milioni di follower che fino a poche ore fa seguivano complessivamente gli account social di Fabrizio Corona e di Falsissimo.it per non perdersi nessuno dei video scandalistici annunciati, pubblicati e condivisi dall’ex re dei paparazzi. Ma, come sempre capita in queste occasioni, quando c’è blocco degli account il problema più impellente per un content creator, da milioni di visualizzazioni come è diventato Falsissimo negli ultimi due mesi, la perdita dei follower è solo la punta dell’iceberg. Ma, andiamo per ordine. Da questa mattina le pagine e gli account attivi su Facebook, Instagram e TikTok non sono più disponibili in quanto le piattaforme hanno rimosso i collegamenti rendendo irraggiungibili gli URL, acronimo di Uniform Resource Locator, cioè l'indirizzo unico e specifico utilizzato per individuare qualsiasi risorsa su Internet, come pagine web, account social o immagini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il blackout di Corona: milioni di follower spariti e il vero conto che ora arriva

Approfondimenti su Corona Blackout

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Corona Blackout

Argomenti discussi: Il black out a Nuuk e la paura di cyber attacchi Usa: i cittadini della Groenlandia fanno scorte; Eventi segnalati dai Comuni; Lite per gli scavi davanti al negozio degenera: un operaio finisce all’ospedale; Veronica Maya racconta l'aborto in Brasile: Un'emorragia in vacanza, mio marito mi operò quando saltò la luce.

Fabrizio Corona sparito nel nulla! Cosa succede: È irraggiungibileUn improvviso blackout colpisce il mondo dei social: il profilo Instagram di Fabrizio Corona è diventato improvvisamente irraggiungibile, lasciando fan e ... thesocialpost.it

Fabrizio Corona, chiuso il profilo Instagram dopo la puntata di Falsissimo: cos’è successoFabrizio Corona sparisce dai social dopo l’ultima puntata di Falsissimo, i suoi profili risultano inaccessibili: cosa succede all’ex re dei paparazzi? dilei.it

Scontro acceso in via Corona a Tarzo durante i lavori per il ripristino della linea elettrica dopo il blackout: un commerciante (ex candidato sindacao) ha aggredito alcuni operai, uno dei quali è finito al pronto soccorso - facebook.com facebook