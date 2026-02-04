I migliori vini della penisola e d' Oltralpe arrivano in Fiera con Cesena in bolla | in mostra oltre 150 tra le cantine più pregiate

Questa settimana a Cesena torna l’evento “Cesena in bolla”, dedicato ai migliori vini e spumanti Metodo Classico. Nei padiglioni di Pievesestina arrivano oltre 150 cantine di alto livello, italiane e straniere. L’appuntamento si svolgerà il 9 e 10 febbraio, attirando appassionati e professionisti del settore.

L'evento dedicato ai migliori spumanti Metodo Classico italiani e stranieri torna a Cesena Fiera il 9 e il 10 febbraio nei padiglioni della Fiera di Pievesestina. Aperta ai professionisti del settore, winelover e sommelier la manifestazione presenta bollicine di Franciacorta, Trento Doc, Oltrepò.

