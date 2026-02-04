Giorno del ricordo tutti gli eventi a Cittadella

Questa mattina a Cittadella si sono svolti vari eventi per ricordare il Giorno del Ricordo. Il Comune ha organizzato cerimonie e commemorazioni per onorare le vittime delle foibe e degli esodi degli italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia. La gente si è radunata in piazza per ascoltare discorsi e partecipare alle iniziative organizzate, mantenendo vivo il ricordo di quei momenti drammatici della storia.

Anche quest'anno il Comune di Cittadella celebra "Il Giorno del Ricordo" in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre durante la Seconda Guerra Mondiale e nell'immediato secondo.

