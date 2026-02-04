Gerry Scotti brutte notizie al risveglio | Che botta

Gerry Scotti si è svegliato con una brutta sorpresa. La sera di martedì 3 febbraio 2026 si è conclusa con una notizia che non fa piacere al conduttore, soprattutto perché riguarda il momento più importante della giornata televisiva, l’access prime time.

La serata di martedì 3 febbraio 2026 consegna un dato che pesa, perché riguarda la fascia più ambita della giornata televisiva: l’ access prime time. Qui Affari Tuoi firma il sorpasso su La ruota della fortuna, mettendo Rai1 davanti a Canale5 nel momento in cui si “accende” la prima serata. Il risultato è netto sia in valori assoluti sia in share, e arriva in una giornata che, nel complesso, conferma il buon momento della rete ammiraglia Rai. Il sorpasso che cambia l’access prime time. È nell’access prime time che si registra il passaggio più significativo: una sfida ravvicinata, ma con un vincitore chiaro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

