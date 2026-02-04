galaxy s26 nuovi aggiornamenti fotocamera in arrivo

Il Galaxy S26 si prepara a ricevere nuovi aggiornamenti della fotocamera. Samsung ha lanciato alcuni teaser che mostrano miglioramenti nello zoom e nelle riprese video in condizioni di scarsa luce. Nei prossimi giorni, gli utenti potranno aspettarsi funzioni più avanzate e prestazioni migliorate, secondo quanto annunciato dall’azienda.

galaxy s26 è al centro dell’attenzione grazie a una serie di teaser mirati che anticipano aggiornamenti sostanziali della fotocamera, uno zoom più performante e miglioramenti nelle riprese video in condizioni di scarsa luminosità. Le anteprime suggeriscono un salto significativo nell’ effetto zoom esteso anche al video, promettendo una qualità superiore a distanza e un controllo avanzato della luce nelle scene notturne. galaxy s26: anteprima teaser e novità attese. Le clip ufficiali mostrano la gamma Galaxy S26 come protagonista di una trasformazione della fotografia mobile, con un accento marcato sull’ AI e sulle capacità di registrazione avanzate. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Samsung mostra in anteprima le nuove funzionalità della fotocamera del Galaxy S26 Ultra sui social.

Il nuovo Galaxy S26 si prepara a fare il suo debutto ufficiale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Samsung Galaxy S26 Ultra — This Was Never Meant for Samsung

