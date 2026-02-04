Fuggito da un controllo arrestato in flagranza dopo 21 colpi in due giorni | indagato per furto seriale in diverse città

Un giovane marocchino di 26 anni, Bouchaib El Bardouz, è stato catturato dopo aver tentato di scappare durante un controllo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per una fuga spettacolare a Marina di Ravenna, è stato fermato in flagranza di reato dopo aver commesso 21 furti in sole 48 ore tra il 12 e il 13 giugno. È stato quindi messo in carcere con l’accusa di furto seriale in diverse città.

Il 26enne marocchino Bouchaib El Bardouz, già noto per una fuga memorabile da una Volante a Marina di Ravenna, è stato formalmente posto in stato di custodia cautelare in carcere dopo essere stato individuato come autore di 21 furti commessi in appena 48 ore, tra il 12 e il 13 giugno scorso. L’ordinanza, firmata dal gip Andrea Galanti su richiesta del pm Francesco Coco, ha colpito un uomo che, in meno di due giorni, ha scosso la tranquillità di una porzione della costa ravennate con una serie di colpi studiati, rapidi e spesso eseguiti al buio. Il suo percorso criminale si è concentrato soprattutto su auto in sosta, spesso lasciate senza luci in strade silenziose o nei cortili di abitazioni vicino al mare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Bouchaib El Bardouz

