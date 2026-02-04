Finita l’odissea del bimbo conteso Brando è tornato a casa

Dopo settimane di incertezza, finalmente Brando è tornato a casa. La lunga battaglia legale si è conclusa a Madrid, dove il bambino è stato affidato ai genitori. Ora, il piccolo può ricominciare la sua vita, lontano dalle tensioni di questi mesi.

Forlì, 4 febbraio 2026 – Madrid, campo neutro. Il finale di questa ferita affettiva viene sigillato lì, nella capitale iberica. Scelta come ombelico equivicino tra Guatemala e Italia. Punto di mezzo, se non geografico, simbolico. Anzi, giuridico. Lì a Madrid il forlivese Rubens Gardelli ha siglato l’accordo con l’ormai ex moglie Katherine, che aveva sposato in Guatemala (patria di lei) nel 2020 e che dopo due anni partorirà Brando. Poi il baratro. Katherine nel luglio 2023 svanisce nel nulla. Torna Oltreoceano, dai genitori, portando con sè il figlio. Rubens, imprenditore del caffè, è sconcertato: «Me l’ha rapito» dice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

