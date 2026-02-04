Finanziamenti sospetti bilanci in rosso e criptovalute | perquisizioni nella sede della Triestina

La Guardia di Finanza ha effettuato ieri mattina una serie di perquisizioni nella sede della Triestina, coinvolta in un’indagine sui finanziamenti sospetti. Gli investigatori stanno verificando decine di milioni di euro transitati nel tempo nelle casse della società, sospettando che possano esserci reati di riciclagggio. La procura di Trieste ha aperto un fascicolo e sta seguendo da vicino la vicenda, che mette sotto pressione la società e i suoi vertici.

La Guardia di Finanza di Trieste, su ordine della Procura della Repubblica del capoluogo giuliano, sta effettuando una perquisizione nella storica sede cittadina dell'Unione Sportiva Triestina Calcio 1918. Pare che le indagini vedano indagati numerosi amministratori nel tempo succedutisi nel consiglio di amministrazione della società sportiva, tra cui anche persone di cittadinanza statunitense e canadese. Al centro dell'attività investigativa sono le decine di milioni di euro transitate nel tempo nelle casse della società sportiva per le quali la Procura di Trieste ipotizza reati di riciclaggio.

