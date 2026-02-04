Ennesima strage in Nigeria | è genocidio dei cristiani come dice Trump o un conflitto molto più complesso?

Una nuova strage scuote la Nigeria. Almeno 170 persone sono state uccise da uomini armati nel villaggio di Woro, nello stato di Kwara. La notizia circola da poco e ancora non ci sono conferme ufficiali, ma sembra che gli aggressori siano jihadisti. La comunità locale è sotto shock, e la polizia sta cercando di fare luce su quanto successo.

