Si torna a parlare di censura in Europa, questa volta collegandola direttamente a Hillary Clinton. Secondo alcune fonti, sarebbe stata lei a imporre restrizioni sulla libertà di parola nel Vecchio Continente. La legge più discussa in questo ambito è il Digital Services Act, che molti considerano tra le più restrittive degli ultimi anni. La questione divide opinioni: da un lato si sottolineano i rischi per la libertà di espressione, dall’altro si cerca di limitare i contenuti dannosi online. La discussione continua, ma l’accusa di aver avviato questa svolta restrittiva

Nel video in fondo all’articolo, le dichiarazioni del prof. Jonathan Turley, avvocato americano, scrittore, commentatore e analista legale, professore di diritto alla George Washington University Law School La Heritage Foundation denuncia che Hillary Clinton è stata direttamente coinvolta nella decisione dell’Unione Europea di utilizzare il Digital Services Act per fare pressione su Elon Musk e sull’America affinché applicasse la censura. Hillary Clinton è addirittura volata all’estero per un incontro a questo scopo. “La libertà di parola è in caduta libera in Europa — Loro (l’Unione Europea) si sono riuniti a Berlino, ed è stato il raduno più contrario alla libertà di parola a cui abbia mai preso parte. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - “E’ stata Hillary Clinton a imporre la censura in Europa”

