Un insegnante di 56 anni di Bergamo finisce sotto processo per aver avuto rapporti con una minorenne. L’uomo sostiene di essere stato sotto pressione emotiva, ma le accuse sono chiare. La vicenda sta facendo discutere tra studenti e genitori.

Un insegnante di 56 anni, docente di scuola superiore a Bergamo, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di atti sessuali con una minorenne. Il fatto risale al periodo tra luglio 2024 e aprile 2025, quando ha avuto rapporti sessuali con una studentessa di quindici anni, all’epoca ancora minorenne. L’indagine è scattata dopo la scoperta di una serie di messaggi WhatsApp scambiati dalla ragazza con le amiche, in cui si confidava di aver intrapreso una relazione intima con il suo professore. Inizialmente considerati come espressioni di fantasia o gioco adolescenziale, i messaggi sono stati presi sul serio solo quando una madre, preoccupata per il comportamento della figlia, ha segnalato la situazione alle autorità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Docente condannato per rapporti con minorenne: “Ero sotto pressione emotiva

Approfondimenti su Bergamo Insegnante

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bergamo Insegnante

Argomenti discussi: Prof assolto in appello per rapporti con una studentessa: aveva sostenuto si trattasse di una relazione sentimentale; Atti sessuali su una studentessa di 16 anni, prof assolto in appello. L’avvocato: Era innamorato; Professore assolto dopo aver baciato un'allieva 16enne nei bagni; Che bella che sei, dammi un bacio: prof condannato per aver tentato di abusare di un'alunna di 15 anni.

Prof assolto in appello per rapporti con una studentessa: aveva sostenuto si trattasse di una relazione sentimentaleEra stato condannato in primo grado a tre anni e nove mesi dal Tribunale di Monza per atti sessuali nei confronti di una sua studentessa di 16 anni. Come riporta Repubblica, a distanza di due anni dal ... tecnicadellascuola.it

Assolto docente condannato in primo grado per abusi sessuali su minoreLa Corte di Appello di Milano ha assolto un professore di 65 anni (oggi in pensione) di Lissone (Monza), dalle accuse di atti sessuali con minorenni, per non aver commesso il fatto. (ANSA) ... ansa.it

L’ex sacerdote già condannato dal tribunale ecclesiastico deve ora “fare i conti” con la giustizia italiana. A offrire la propria assistenza ai ragazzi e alle loro famiglie il docente della Cattolica Davide Boniforti - facebook.com facebook

Il docente era stato condannato a tre anni di reclusione dal Tribunale di Monza x.com