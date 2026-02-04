**Crescono le frodi con carte prepagate secondo i dati di Bankitalia**

Nel primo semestre del 2025, le truffe con le carte prepagate sono aumentate rispetto all’anno scorso. I dati di Bankitalia mostrano un incremento preoccupante, con più persone che finiscono vittime di frodi online o tramite strumenti di pagamento prepagati. Le autorità invitano gli utenti a stare attenti e a controllare con attenzione le proprie transazioni.

**Crescono le frodi con le carte prepagate, secondo i dati di Bankitalia** Sono aumentate, nel primo semestre del 2025, le frodi associate alle carte prepagate, secondo un rapporto diffuso da Bankitalia. Le operazioni fraudolente, con un andamento in netta crescita rispetto al periodo precedente, si attestano a 31 euro ogni 100.000 euro transati — uno 0,031% rispetto a 0,027% nello stesso periodo dell’anno prima. La Banca d’Italia ha rilevato che, malgrado l’aumento, l’incidenza delle frodi nei pagamenti digitali rimane contenuta, con un tasso complessivo di soli tre euro ogni 100.000 euro transati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

