Così cambierà il volto della biblioteca comunale | iniziati i lavori di ristrutturazione

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione alla biblioteca comunale. I libri restano sugli scaffali, coperti da teloni di plastica, mentre intorno si lavora tra polvere, calcinacci e impalcature. La ristrutturazione cambierà il volto del locale, che nei prossimi mesi si trasformerà in uno spazio più moderno e funzionale.

I volumi sono sempre lì, sui loro scaffali, debitamente protetti da teloni di plastica; tutto intorno è polvere e calcinacci: il controsoffitto smontato, le impalcature degli operai, il soppalco ingombro di materiali. In mezzo agli scaffali, la sindaca di Latina, Matilde Celentano, osserva.

