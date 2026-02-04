Coppa Davis via alle qualificazioni | Germania-Perù senza Zverev il Belgio va in Bulgaria

Questa mattina sono cominciate le qualificazioni per la Coppa Davis. La Germania affronta il Perù senza il suo numero uno, Zverev, mentre il Belgio si prepara a sfidare la Bulgaria. Nessun big tra i protagonisti del primo turno, che si gioca questo fine settimana. La Spagna aspetta di conoscere la sua avversaria: sarà la vincente tra Cina e Serbia, da sfidare a settembre nel secondo turno.

Le immagini del terzo trionfo di fila dell'Italia in Coppa Davis sono ancora vivide, dalla gioia sfrenata di Cobolli all'ennesima rivalsa di Berrettini. Ma appartengono alla stagione 2025, mentre la competizione per nazioni più importante del tennis volge già lo sguardo al 2026. Le Final Eight verranno ancora una volta disputate a Bologna, dal 24 al 29 novembre, con gli azzurri di Volandri già qualificati. Le altre sette squadre che tenteranno di portare via la Davis dall'Italia si sfideranno in due turni di qualificazione: il primo andrà in scena nel prossimo weekend, dal 5 all'8 febbraio; il secondo dal 18 al 20 settembre.

