I Megadeth annunciano il loro addio. Dave Mustaine e la band hanno deciso di chiudere il capitolo musicale con un ultimo album, scritto con consapevolezza e senza ripensamenti. L’annuncio è arrivato pochi giorni fa, lasciando i fan sorpresi e un po’ tristi. Ora si preparano a un’ultima tournée, poi si prenderanno una pausa definitiva. La fine di un’era per il thrash metal italiano e internazionale.

È raro nella storia della musica, qualsiasi essa sia, che l’opera definitiva con la quale chiudere la propria vita creativa e artistica sia realizzata con consapevolezza e non sia invece decisa dal caso o dalla morte, diventando quelle note finali un celebrato manifesto a posteriori di ignara incompiutezza, tragico e glorioso insieme. Non è così per Dave Mustaine e i Megadeth, campioni del Thrash Metal delle origini, che hanno annunciato che il loro nuovo e diciassettesimo album intitolato solo a loro stessi sarebbe stato l’ultimo, dopo più di quarant’anni di metallo urlante. Una decisione malinconica presa nel primo crepuscolo della vecchiezza, quanto perentoria e non priva dell’orgogliosa certezza di una grandezza intramontabile, che non può e non deve cedere alle incertezze e alle lusinghe della possibile ma comunque remunerativa mediocrità di un lungo declino. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Consapevole «ultimo atto» per i Megadeth

Approfondimenti su Megadeth ultimo

Ecco i tre album più interessanti in uscita questa settimana, a partire dall'ultimo lavoro dei Megadeth.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

El Último Disco De Megadeth

Ultime notizie su Megadeth ultimo

Argomenti discussi: ‘Sounds for Gaza’: la Puglia si ritrova per l’ultimo atto di una mobilitazione collettiva; Elena Rybakina in trionfo agli Australian Open: Ho sempre creduto di poter tornare ai massimi livelli; Manetti ricorda Maria Rita Parsi: Alle Giubbe Rosse il suo ultimo atto d'amore per la nostra terra; Rimessione in termini: notifica indagini non basta.

Eternal Sunshine, l’ultimo atto di Ariana Grande? Perché vuole prendersi una lunga pausaDopo anni trascorsi sotto i riflettori del pop mondiale, Ariana Grande si prepara a prendersi una pausa dalla musica. La popstar ha deciso di regalare ai fan un’ultima grande esperienza live con il ... iodonna.it

Chicco - 5 mesi, 5 kg - deve fare ultimo vaccino - super socievole ed equilibrato - compatibile anche con gatti - simil volpino , futura taglia media contenuta 12kg max circa Adozione CONSAPEVOLE, preferibilmente al nord Si affida a seguito di controll - facebook.com facebook