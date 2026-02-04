Da oggi le prove orali del concorso PNRR3 per i docenti della secondaria: le commissioni sono state istituite e le lettere di avvio assegnate. Gli insegnanti coinvolti possono iniziare le prove, che in alcuni casi comprendono anche pratiche. La procedura è partita ufficialmente dopo le ultime convocazioni.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). L'articolo Concorso PNRR3 docenti secondaria, al via la PROVA ORALE. Ecco le convocazioni AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso Docenti PNRR3 Guida Rapida alla Prova Orale

Prova orale Chi supera la prova scritta del concorso PNRR3 accederà alla prova orale. La prova orale prevede una durata 45 minuti per valutare le conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto richies… x.com