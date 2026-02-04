E’ stata resa nota la lettera estratta per l’avvio delle prove orali del concorso docenti PNRR3. Le prove, dedicate a infanzia, primaria e scuola secondaria, saranno presto avviate dopo l’estrazione ufficiale. La pubblicazione arriva in un momento di grande attesa tra gli insegnanti coinvolti.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. L'articolo Concorso docenti PNRR3, la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

