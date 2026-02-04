Como 14 anni e già denunciato | nel borsone power-bank e cuffie salta le casse e finisce in questura
Un ragazzino di 14 anni, incensurato, è stato fermato ieri mattina a Como dopo un tentato furto in un supermercato di via Carloni. Quando è stato fermato, aveva nel borsone un power-bank e delle cuffie, e sembrava aver cercato di uscire senza pagare. La polizia lo ha portato in questura, dove ora dovrà rispondere delle accuse.
