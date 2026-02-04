Como 14 anni e già denunciato | nel borsone power-bank e cuffie salta le casse e finisce in questura

Un ragazzino di 14 anni, incensurato, è stato fermato ieri mattina a Como dopo un tentato furto in un supermercato di via Carloni. Quando è stato fermato, aveva nel borsone un power-bank e delle cuffie, e sembrava aver cercato di uscire senza pagare. La polizia lo ha portato in questura, dove ora dovrà rispondere delle accuse.

Ha 14 anni, è incensurato e ieri mattina è finito comunque nei guai dopo un presunto furto in un supermercato di via Carloni, a Como. La polizia di Stato lo ha denunciato in stato di libertà per furto aggravato. L’intervento è scattato attorno alle 9.30, quando una volante è stata inviata sul.🔗 Leggi su Quicomo.it

