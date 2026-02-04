Como 14 anni e già denunciato | nel borsone power-bank e cuffie salta le casse e finisce in questura

Un ragazzo di 14 anni è stato denunciato ieri mattina a Como, dopo un tentato furto in un supermercato di via Carloni. Il giovane, incensurato, è stato trovato con un borsone contenente un power bank e cuffie. Quando i vigilanti hanno cercato di fermarlo, il ragazzo ha cercato di scappare, ma è stato subito fermato e consegnato alle forze dell’ordine. Ora si trova in questura in attesa di ulteriori accertamenti.

Ha 14 anni, è incensurato e ieri mattina è finito comunque nei guai dopo un presunto furto in un supermercato di via Carloni, a Como. La polizia di Stato lo ha denunciato in stato di libertà per furto aggravato. L’intervento è scattato attorno alle 9.30, quando una volante è stata inviata sul.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

