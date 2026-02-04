chiara gamberale commenta cime tempestose al moderno

Chiara Gamberale ha commentato la nuova versione cinematografica di Cime Tempestose al Moderno. L’evento è stato un appuntamento speciale di Movie Talk dal vivo, dove l’autrice ha condiviso le sue impressioni sul film. La Gamberale ha parlato di come il regista abbia interpretato il classico di Emily Brontë, suscitando interesse tra il pubblico presente.

Cosa: Un appuntamento speciale di Movie Talk dal vivo dedicato alla nuova versione cinematografica di Cime Tempestose.. Dove e Quando: Martedì 17 febbraio alle ore 19:30 presso il The Space Cinema Roma Moderno.. Perché: La scrittrice Chiara Gamberale e il giornalista Giorgio Viaro commenteranno il film in sala insieme al pubblico per una riflessione collettiva post-visione.. L’esperienza del cinema sta cambiando, trasformandosi da fruizione solitaria e silenziosa in un momento di aggregazione e dibattito culturale. Il The Space Cinema Roma Moderno, situato nel cuore pulsante della Capitale a piazza della Repubblica, si conferma ancora una volta l’epicentro di questa rivoluzione sociale del grande schermo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

