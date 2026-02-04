Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma | tutte le sfilate le date e gli eventi da non perdere

Il Carnevale 2026 nel Lazio sta per partire e a Roma si preparano sfilate e feste da non perdere. Le strade si riempiranno di carri allegorici, maschere tradizionali e eventi che coinvolgeranno grandi e piccini. Da gennaio a febbraio, la città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, pronti a vivere una festa colorata e vivace.

Il Carnevale 2026 nel Lazio si annuncia più colorato che mai. Tra sfilate storiche, carri allegorici, maschere tradizionali e feste di comunità, da gennaio a febbraio la regione si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Che siate amanti delle tradizioni popolari o in cerca di eventi per tutta la famiglia, qui trovate l’elenco completo e aggiornato dei Carnevali laziali, con luoghi e date, pronto all’uso. Roma e dintorni: gli eventi principali. Carnevale Tiberino. Una delle iniziative più originali della Capitale. La 5ª edizione del Carnevale Tiberino si svolgerà sabato 14 febbraio, tra acqua e terra, con una sfilata fluviale sul Tevere: partenza da Scalo De Pinedo alle 10 e arrivo a Castel Sant’Angelo alle 13.🔗 Leggi su Funweek.it

Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma: tutte le sfilate, le date e gli eventi da non perdereDai Carnevali storici alle feste di quartiere, il Lazio offre un calendario ricchissimo capace di unire tradizione, spettacolo e spirito di comunità. Un’occasione perfetta per scoprire borghi, città e ... funweek.it

Carnevale 2026, le date che colorano il Lazio con coriandoli, balli in maschera e carri allegoriciDa Civita Castellana a Ronciglione, le sfilate che fanno storia Nel Lazio il Carnevale non è solo una festa, ma un rito collettivo che ogni anno riporta le pi ... etrurianews.it

