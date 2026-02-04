Bridgerton 4 | nella seconda parte della stagione ci sarà un funerale chi rischia la vita?

Nella seconda parte della quarta stagione di Bridgerton si avvicina un momento drammatico: ci sarà un funerale e qualcuno potrebbe non farcela. I fan sono in attesa di scoprire chi rischia la vita e come si svilupperà la storia. La serie, ambientata nell’Inghilterra della Reggenza, non smette di sorprendere con colpi di scena e momenti intensi.

‘Bridgerton’, l’amata serie Netflix ambientata nell’epoca della Reggenza inglese, si prepara a dire addio ad uno dei suoi personaggi. A svelare questo drammatico particolare è stato il trailer, al momento disponibile solo in piattaforma, che mostra le prime immagini dei nuovi episodi della quarta stagione che saranno disponibili a partire dal prossimo 26 febbrai o. Nei pochi fotogrammi resi noti, si intravede Lady Violet (Ruth Gemmel) vestita di nero e immersa in un’atmosfera cupa, tipica dei funerali. Dopo questo (involontario?) spoiler sono anche comparse online alcune immagini provenienti dal backstage che mostrano Hannah Dodd e Nicola Coughlan – rispettivamente interpreti di Francesca e Penelope – con abiti neri addosso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Bridgerton - Stagione 4 | Trailer ufficiale | Netflix Italia

