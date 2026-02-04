Al parco del Tirso nasceranno appartementi Tosi all’attacco | Lì non è possibile costruire

Al parco del Tirso si prepara a cambiare volto. I residenti sono preoccupati: il progetto di costruzione di nuovi appartamenti è stato aggiudicato al primo tentativo con l’offerta minima. Tosi non ci sta e denuncia che in quella zona non si può costruire, ma le carte sembrano già essere state messe in fila. La questione ora tiene banco tra chi teme di perdere un’area verde e chi invece guarda alle nuove abitazioni come a una soluzione.

Aggiudicata al primo tentativo e con l'offerta minima prevista. Per quello che i residenti della zona chiamano parco del Tirso si prospetta un futuro fatto di appartamenti. Dove oggi ci sono piante ed erba, domani ci potrebbero essere 2.502 metri quadrati di nuovi alloggi. Il condizionale è legato al tentativo della lista Prima Riccione, con Renata Tosi, di fare chiarezza su quella "che è una convenzione per la costruzione scaduta da tempo. Ora faremo un accesso agli atti e chiederemo che il Comune ci risponda in modo chiaro e scritto. Visto che la convenzione che portava a quell'indice edificatorio appare scaduta, chiederemo se quel diritto a costruire è ormai insito oppure no".

