Alla Chic Girl di via Galcianese si lavora come ogni giorno: si tagliano tessuti, si fanno le rifiniture sulla macchina, si stirano i capi, si imbustano nel cellophane. Il negozio vende abiti low cost, ma dietro le quinte molti si chiedono se tutto sia fatto rispettando le regole. Le condizioni di lavoro sono sotto osservazione, perché il rispetto delle leggi non può essere messo in discussione, soprattutto in un settore dove spesso si parla di sfruttamento.

Alla Chic Girl in via Galcianese si lavora come tutti i giorni: taglio dei tessuti, rifiniture ad una delle tagliacuci, stiratura dei capi, imbustatura nel cellophane. Giacche, pantaloni e abiti appesi agli stendini industriali, pronti per ad essere distribuiti nei negozi di Piazza Italia in tutto lo Stivale. L’azienda cinese è nelle carte dell’inchiesta condotta dal procuratore Luca Tescaroli, che ha portato a disporre per la prima volta in Toscana l’amministrazione giudiziaria del noto brand di abbigliamento low cost. Da un triennio la società per azioni Piazza Italia, con sede legale a Nola (Napoli) "ha esternalizzato la propria produzione di vestiario, a due aziende gestite nel tempo dai medesimi imprenditori cinesi, indagati per il delitto di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Abiti low cost e sfruttamento : "Bisogna rispettare le regole perché siamo qui per restare"

