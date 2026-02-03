Ultim'ora dalla Serie A: oggi si sono svolti alcuni incontri che hanno lasciato il segno in classifica. Sono state confermate le vittorie di alcune squadre e ci sono state sorprese inaspettate. I tifosi seguono con attenzione ogni movimento, mentre i club studiano le mosse per il prossimo turno. La corsa ai punti continua a essere serrata, e le decisioni prese sul campo potrebbero cambiare gli equilibri di questa stagione.

Triestina, rinforzo post-mercato: firma lo svincolato Anton! Il comunicato ufficiale Diogo Leite, corsa al colpo a parametro zero ancora aperta! Dopo la corte della Lazio, ora ci pensa una rivale in Serie A! Lookman si presenta all’Atletico Madrid: «Club incredibile, essere qui è una benedizione! Arrivo in una lega di primo livello. Ecco il mio obiettivo» Inter, Javier Zanetti: «Chivu e i ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro. Sul caso del petardo contro Audero.» Manchester City, Guardiola scontento per il mercato: «Come mai non spendiamo più? Gli altri club.» Vecino Celta Vigo, l’ex Lazio si presenta: «Felice ed emozionato, ho sempre desiderato provare qualcosa fuori dalla Serie A!» Diogo Leite, corsa al colpo a parametro zero ancora aperta! Dopo la corte della Lazio, ora ci pensa una rivale in Serie A! Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Parma Juve, i voti della partita di Serie A: Bremer da sogno! Pellegrino serata no Pagelle Cremonese Inter, i voti della sfida di Serie A: super Zielinski-Lautaro! Male Vardy Pagelle Cagliari Verona: Kilicsoy letale, Mazzitelli certezza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

GILETTI SHOCK: L'ATTACCO CHE HA SCONVOLTO IL CALCIO ITALIANO

Ultime notizie su Serie A Notizie

Argomenti discussi: MERCATO FINITO! Così è andato l'ultimo giorno; Lahdo-Como, Morente via da Lecce, Pierini dal Sassuolo alla Samp: mercato, i colpi dell'ultimo minuto; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Calciomercato, le news di domenica 1 febbraio.

Calciomercato invernale 2026 live: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionatiLa diretta quotidiana delle trattative: tutte le notizie, le ufficialità e le voci sui trasferimenti. msn.com

Calciomercato, tabellone acquisti e cessioni Serie A: da Malen a Raspadori, da Fullkrug a Boga. Tutte le trattative squadra per squadraMancano poche ore alla chiusura della sessione invernale di calciomercato. Per il Milan è sfumato il colpo Mateta, l'Inter non ha ancora liberato Frattesi, la Fiorentina ... ilmattino.it

Anche oggi Caterina Balivo ha ricordato Maria Rita Parsi , non si riesce a credere che non ci sia più https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/maria-rita-parsi-le-lacrime-di-caterina-balivo-quel-dolore-alla-gamba - facebook.com facebook

#AssoambienteWeekly Scopri le ultime notizie, tra cui la pubblicazione del Meccanismo per le Materie Prime, ovvero una piattaforma sviluppata nell'ambito del Piano d’Azione RESourceEU, volto a rafforzare la resilienza dell'UE diversificando le catene di a x.com