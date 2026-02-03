Una vera bufera scuote l’Ufficio Cultura di Voghera. Alcune impiegate sono state fotografate in strada durante l’orario di lavoro e ora sono sotto accusa. Le colleghe sostengono di aver distribuito materiale promozionale volontariamente, senza voler sottrarre tempo ai loro compiti. La vicenda sta facendo discutere in città e mette in luce le tensioni interne all’ente.

Voghera (Pavia), 3 febbraio 2026 – “È sempre rientrato nei nostri compiti per buona volontà e per non gravare sul carico di lavoro dei pochi colleghi messi, pubblicizzare i nostri eventi distribuendo materiale promozionale nei luoghi più frequentati dal pubblico”. La fotografia. Due dipendenti dell’ufficio cultura del Comune di Voghera fotografate di spalle, in prossimità di Casa Gallini da una persona che poi ha fatto arrivare il materiale al dirigente e al sindaco Paola Garlaschelli hanno scritto una lettera alla prima cittadina. La spiegazione . “L’episodio che nostro malgrado ci vede coinvolte, che potremmo definire grave, irrispettoso, in violazione di privacy e di buone norme in materia di rapporti umani ci costringe a fare alcune precisazioni - hanno scritto le due donne -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ufficio Cultura, è bufera: impiegate sotto accusa, fotografate in strada durante l'orario di servizio

Approfondimenti su Ufficio Cultura

