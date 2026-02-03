Tutto il male del mondo La storia di Giulio Regeni

La storia di Giulio Regeni torna a far parlare di sé, questa volta attraverso un nuovo docu-film. Le anteprime sono andate bene, con diverse proiezioni sold out. Ora il film esce in 200 sale italiane, portando ancora una volta al centro dell’attenzione la vicenda del ricercatore italiano scomparso e ucciso in Egitto.

di Gabriele Masiero "Le anteprime del docu-film sono andate molto bene con 6 o 7 sold out e in questi giorni il film è in uscita in 200 sale italiane. Noi lo abbiamo realizzato come un atto di cittadinanza, prima ancora che un’opera cinematografica". Così il regista livornese, da molti anni trasferitosi a Roma, Simone Manetti, presenta il suo ultimo film " Giulio Regeni. Tutto il male del mondo", che domani alle 18.45 al cinema 4 Mori di Livorno incontrerà il pubblico insieme all’avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni. Manetti, 48 anni, è un regista con una consolidata esperienza nel documentario, attivo da anni tra cinema e grandi piattaforme internazionali, da "Sono innamorato di Pippa Bacca" alla serie "Il giovane Berlusconi" solo per citarne alcune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il suo caso rimane un punto di riflessione importante sulla giustizia e i diritti umani.

