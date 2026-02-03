La storia di Giulio Regeni torna a far parlare di sé, questa volta attraverso un nuovo docu-film. Le anteprime sono andate bene, con diverse proiezioni sold out. Ora il film esce in 200 sale italiane, portando ancora una volta al centro dell’attenzione la vicenda del ricercatore italiano scomparso e ucciso in Egitto.

di Gabriele Masiero "Le anteprime del docu-film sono andate molto bene con 6 o 7 sold out e in questi giorni il film è in uscita in 200 sale italiane. Noi lo abbiamo realizzato come un atto di cittadinanza, prima ancora che un’opera cinematografica". Così il regista livornese, da molti anni trasferitosi a Roma, Simone Manetti, presenta il suo ultimo film " Giulio Regeni. Tutto il male del mondo", che domani alle 18.45 al cinema 4 Mori di Livorno incontrerà il pubblico insieme all’avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni. Manetti, 48 anni, è un regista con una consolidata esperienza nel documentario, attivo da anni tra cinema e grandi piattaforme internazionali, da "Sono innamorato di Pippa Bacca" alla serie "Il giovane Berlusconi" solo per citarne alcune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutto il male del mondo. La storia di Giulio Regeni

Approfondimenti su Giulio Regeni

Domani, 25 gennaio, debutta in anteprima nazionale

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il suo caso rimane un punto di riflessione importante sulla giustizia e i diritti umani.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Giulio Regeni: tutto il male del mondo/ Regista e autori/ Xanadù/ 28 gennaio 2026

Ultime notizie su Giulio Regeni

Argomenti discussi: Giulio Regeni - Tutto il male del mondo; Giulio Regeni - Tutto il male del mondo - Film (2026); Giulio Regeni: tutto il male del mondo / Notizie / Novità / Homepage; Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, di Simone Manetti.

Giulio Regeni - Tutto il male del mondo non è un documentario facile da guardare, ma va vistoGiulio Regeni - Tutto il male del mondo, documentario sulla morte del ricercatore italiano al Cairo, avvenuta 10 anni fa, è nei cinema con un’uscita evento ... gqitalia.it

Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, recensione: un atto di ricerca di senso in una vicenda inspiegabileLa recensione di Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, il documentario diretto da Simone Manetti, al cinema per tre giorni con Fandango. cinefilos.it

Il Nastro della legalità 2026 al documentario su Giulio Regeni, presentato anche a Roma, al cinema Nuovo Sacher di Nanni Moretti. Premiati regista, autori e produttori. Omaggio alla famiglia e alla battaglia per la giustizia https://www.lacapitale.it/articolo/il - facebook.com facebook

Potrà riprendere il processo per l’omicidio di Giulio Regeni, che si era fermato a ottobre x.com